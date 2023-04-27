Форвард Руха: «В УПЛ совсем другие скорости»

Нападающий львовского «Руха» Денис Теслюк прокомментировал поражение от «Днепра-1» (2:3) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Для 20-летнего игрока этот поединок стал дебютным в элитном дивизионе чемпионата Украины.

«Я очень рад дебютировать за основную команду «Руха» именно в такой игре против сильного соперника. Хотелось выйти и помочь своей команде получить хороший результат. Сразу чувствовалась атмосфера Премьер-лиги – совсем другие скорости, уровень игроков, можно сказать, что все иначе, это уже взрослый футбол.

Для меня этот дебют стал неожиданностью, я попал в заявку основной команды во второй раз. В дальнейшем буду упорно работать, чтобы оставаться в основной обойме «Руха», - сказал Теслюк.