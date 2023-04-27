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Англия
27 апреля 2023, 10:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 11:15
377
0

Юрген КЛОПП: «Пока не вижу возможности квалифицироваться в Лигу чемпионов»

Наставник «Ливерпуля» – о шансах побороться за топ-4

27 апреля 2023, 10:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 11:15
377
0
Юрген КЛОПП: «Пока не вижу возможности квалифицироваться в Лигу чемпионов»
УЕФА. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Возможность квалифицироваться в ЛЧ? Пока я не вижу такой возможности. Потому что на данный момент мы не в той позиции. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это продолжать выигрывать матчи.

Если говорить о давлении на конкурентов, то это не в наших руках, потому что мы не играем с ними. Мы играем с «Тоттенхэмом», полагаю, это единственный клуб из этого списка, который выше нас в таблице. Если они выиграют все свои матчи, такова жизнь», - сказал Клопп.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице, на 6 очков отставая от идущим 4-м «Манчестер Юнайтед», у которого также есть две игры в запасе.

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Юрген Клопп Ливерпуль Лига чемпионов Вест Хэм Вест Хэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
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