Юрген КЛОПП: «Пока не вижу возможности квалифицироваться в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Возможность квалифицироваться в ЛЧ? Пока я не вижу такой возможности. Потому что на данный момент мы не в той позиции. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это продолжать выигрывать матчи.

Если говорить о давлении на конкурентов, то это не в наших руках, потому что мы не играем с ними. Мы играем с «Тоттенхэмом», полагаю, это единственный клуб из этого списка, который выше нас в таблице. Если они выиграют все свои матчи, такова жизнь», - сказал Клопп.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице, на 6 очков отставая от идущим 4-м «Манчестер Юнайтед», у которого также есть две игры в запасе.