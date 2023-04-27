ФЕРДИНАНД: «Манчестер Сити может справиться с важными задачами лучше всех»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал разгромное поражение «Арсенала» в центральном матче 33 тура чемпионата Англии от «Манчестер Сити» (1:4).

«Мы рассматривали эту игру как решающую в борьбе за титул, и опыт сегодня сказался. «Манчестер Сити» знал, что от них требуется. То, как они показывали себя на поле, как выигрывали свои единоборства и в итоге как разгромили «Арсенал», показало их уровень.

«Сити» может справиться с важными задачами лучше, чем кто-либо другой – это одна из их суперспособностей. Но иногда они могут играть безобразно. То, как они прессингуют, насколько они агрессивны. И если их прессингуют, как долго они могут продержаться», – сказал Фердинанд.

Отметим, что «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, но у «Манчестер Сити» есть две игры в запасе при отставании всего в 2 очка.