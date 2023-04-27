27.04.2023 22:15 - : -
Англия27 апреля 2023, 10:27 |
15
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 27 апреля в 22:15 по Киеву
27 апреля 2023, 10:27 |
15
0
27 апреля на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:15 по киевскому времени.
В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.
Манкунианцы выиграли все 4 личных встречи кряду. В том числе было 2:0 в октябре прошлого года.
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2023, 01:55 0
Вингер «Челси» вышел на замену после перерыва и получил оценку 6.5
Хоккей | 26 апреля 2023, 16:05 2
Анонс матча третьего тура в дивизионе 1А
Футбол | 27.04.2023, 04:59
Футбол | 26.04.2023, 14:31
Футбол | 26.04.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.04.2023, 16:47 6
25.04.2023, 21:55 5
25.04.2023, 14:26
26.04.2023, 19:55 8
26.04.2023, 22:35 9
26.04.2023, 09:10 26
25.04.2023, 13:20 31
26.04.2023, 21:47 6