27 апреля на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:15 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

Манкунианцы выиграли все 4 личных встречи кряду. В том числе было 2:0 в октябре прошлого года.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция