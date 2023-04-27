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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
27.04.2023 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 апреля 2023, 10:27 |
15
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 27 апреля в 22:15 по Киеву

27 апреля 2023, 10:27 |
15
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:15 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

Манкунианцы выиграли все 4 личных встречи кряду. В том числе было 2:0 в октябре прошлого года.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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