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  4. Патрик ВИЕЙРА: «Ман Сити словно сказал, что Арсеналу все еще далеко до них»
Англия
27 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 27 апреля 2023, 10:08
261
0

Патрик ВИЕЙРА: «Ман Сити словно сказал, что Арсеналу все еще далеко до них»

Бывший игрок «Арсенала» – о поражении родного клуба

27 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 27 апреля 2023, 10:08
261
0
Патрик ВИЕЙРА: «Ман Сити словно сказал, что Арсеналу все еще далеко до них»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал разгромное поражение лондонского клуба в центральном матче 33 тура чемпионата Англии от «Манчестер Сити» (1:4).

«Я ожидал от «Арсенала» большего сопротивления «Манчестер Сити». Это было сильное заявление со стороны «Сити». Они словно сказали, что вам все еще далеко до нас. Это было сильное выступление, и «Манчестер Сити» показал, что они собираются пройти дальше и выиграть титул», – сказал Виейра.

Отметим, что «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, но у «Манчестер Сити» есть две игры в запасе при отставании всего в 2 очка.

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Патрик Виейра Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал
Источник BBC
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