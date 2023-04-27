Патрик ВИЕЙРА: «Ман Сити словно сказал, что Арсеналу все еще далеко до них»
Бывший игрок «Арсенала» – о поражении родного клуба
Бывший игрок «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал разгромное поражение лондонского клуба в центральном матче 33 тура чемпионата Англии от «Манчестер Сити» (1:4).
«Я ожидал от «Арсенала» большего сопротивления «Манчестер Сити». Это было сильное заявление со стороны «Сити». Они словно сказали, что вам все еще далеко до нас. Это было сильное выступление, и «Манчестер Сити» показал, что они собираются пройти дальше и выиграть титул», – сказал Виейра.
Отметим, что «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, но у «Манчестер Сити» есть две игры в запасе при отставании всего в 2 очка.
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