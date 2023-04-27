Рональд АРАУХО: «Райо Вальекано заслужили победу»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Соперник показал отличную игру, они заслужили победу. В первом тайме мы были не на высоте. В чемпионате у нас по-прежнему хорошее преимущество. Мы допустили две ошибки, они забили два гола. Впереди есть два домашних матчах, «Барселона» выиграть их», - сказал Араухо.