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  4. Рональд АРАУХО: «Райо Вальекано заслужили победу»
Испания
27 апреля 2023, 09:50 |
170
0

Рональд АРАУХО: «Райо Вальекано заслужили победу»

Защитник «Барселоны» – о поражении в матче Ла Лиги

27 апреля 2023, 09:50 |
170
0
Рональд АРАУХО: «Райо Вальекано заслужили победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Соперник показал отличную игру, они заслужили победу. В первом тайме мы были не на высоте. В чемпионате у нас по-прежнему хорошее преимущество. Мы допустили две ошибки, они забили два гола. Впереди есть два домашних матчах, «Барселона» выиграть их», - сказал Араухо.

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Рональд Араухо Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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