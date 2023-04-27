Испания27 апреля 2023, 09:50 |
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Рональд АРАУХО: «Райо Вальекано заслужили победу»
Защитник «Барселоны» – о поражении в матче Ла Лиги
27 апреля 2023, 09:50 |
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Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.
«Соперник показал отличную игру, они заслужили победу. В первом тайме мы были не на высоте. В чемпионате у нас по-прежнему хорошее преимущество. Мы допустили две ошибки, они забили два гола. Впереди есть два домашних матчах, «Барселона» выиграть их», - сказал Араухо.
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