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Италия
27 апреля 2023, 09:13 |
167
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе»

Наставник «Ювентуса» – о вылете из Кубка Италии»

27 апреля 2023, 09:13 |
167
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал минимальное поражение от миланского «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

«В первом тайме мы спали, но в целом провели хорошую игру. Мы не очень много били по воротам, но в матчах против «Интера» сложно это делать.

Нам нужно перезарядиться энергией. Нам нужно засучить рукава и вернуться к работе со злобой, чтобы не подпускать «Милан» и «Рому».

Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе, мы не смогли переломить результат. Мы очень старались, нам нужно усилить внимание и желание добиваться результатов», - сказал Аллегри.

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Источник Джанлука Ди Марцио
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