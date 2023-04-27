Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал минимальное поражение от миланского «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

«В первом тайме мы спали, но в целом провели хорошую игру. Мы не очень много били по воротам, но в матчах против «Интера» сложно это делать.

Нам нужно перезарядиться энергией. Нам нужно засучить рукава и вернуться к работе со злобой, чтобы не подпускать «Милан» и «Рому».

Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе, мы не смогли переломить результат. Мы очень старались, нам нужно усилить внимание и желание добиваться результатов», - сказал Аллегри.