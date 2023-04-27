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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень тяжелая игра»
Испания
27 апреля 2023, 08:55 |
249
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень тяжелая игра»

Форвард «Барселоны» – о поражении от «Райо Вальекано»

27 апреля 2023, 08:55 |
249
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень тяжелая игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Очень тяжелая игра. «Барселоне» здесь всегда тяжело. Мы пропустили два гола и не смогли создать большое количество моментов.

В следующем матче мы должны выглядеть лучше. Было очень сложно справиться с высоким давлением на поле», - сказал Левандовски.

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Роберт Левандовски Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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