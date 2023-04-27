Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень тяжелая игра»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Очень тяжелая игра. «Барселоне» здесь всегда тяжело. Мы пропустили два гола и не смогли создать большое количество моментов.

В следующем матче мы должны выглядеть лучше. Было очень сложно справиться с высоким давлением на поле», - сказал Левандовски.