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  4. Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Англия
27 апреля 2023, 07:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 08:50
2188
3

Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» забил 33-й мяч в чемпионате

27 апреля 2023, 07:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 08:50
2188
3
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

22-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче АПЛ против лондонского «Арсенала» (4:1).

На счету Холанда стало 33 гола в текущем сезоне. Норвежец побил рекорд Мохамеда Салаха по голам (32 гола) за 38-матчевый сезон АПЛ.

Абсолютный рекорд принадлежит Алану Ширеру (1994/95) и Эндрю Коулу (1993/94), которые забили по 34 гола в 42-матчевых сезонах.

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Эрлинг Холанд Мохамед Салах Манчестер Сити рекорд Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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KIEWADIM
Этот Голландец это нечно! 
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luceorius
 За сприятливих обставин, в першу чергу відсутність травм, може і 40 забити.
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0
Sasha Panda
Рекорд Ширера та Коулу теж буде побитий. Холанд - машина !!!
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0
KIPR ALECS
Не уявляю захисника в сучасному футболі хто зможе його зупинити....це якесь поєднання повинно бути Стама-міць, канаварро-цепкість, Мальдіні-інтелект
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0
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