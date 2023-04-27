Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ

22-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче АПЛ против лондонского «Арсенала» (4:1).

На счету Холанда стало 33 гола в текущем сезоне. Норвежец побил рекорд Мохамеда Салаха по голам (32 гола) за 38-матчевый сезон АПЛ.

Абсолютный рекорд принадлежит Алану Ширеру (1994/95) и Эндрю Коулу (1993/94), которые забили по 34 гола в 42-матчевых сезонах.