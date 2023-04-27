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  4. ХАВИ: «Поражение угнетает нас и раздражает»
Испания
27 апреля 2023, 07:43 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:47
619
0

ХАВИ: «Поражение угнетает нас и раздражает»

Наставник «Барселоны» – об исходе матча с «Райо Вальекано»

27 апреля 2023, 07:43 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:47
619
0
ХАВИ: «Поражение угнетает нас и раздражает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Каждая игра уникальна. «Райо» в последние годы оказался для нас сложной командой. Они действовали более интенсивно, чем мы.

Мой посыл игрокам заключается в том, что чемпионат еще не выигран. Победа в этой лиге стоит дорого, и каждая игра вдали от дома — это война. Поражение угнетает нас и раздражает.

Сегодня мы потерпели неудачу и уходим раздраженными, потому что упустили очень хорошую возможность. Против «Атлетико» мы были очень хороши, а сегодня играли плохо», - сказал Хави.

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Хави Барселона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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