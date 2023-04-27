Англия27 апреля 2023, 07:19 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:22
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Кукурелья может пропустить 3 недели из-за травмы
Защитник «Челси» получил мышечную травму
27 апреля 2023, 07:19 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:22
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Стало известно, почему левый защитник «Челси» Марк Кукурелья не попал в заявку команды на матч 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).
24-летний испанец получил мышечную травму. Из-за повреждения футболист может пропустить 2-3 недели.
После встречи с «Сити» у лондонцев будут матчи с «Челси», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».
В этом сезоне Кукурелья принял участие в 33 матчах «синих», в которых сделал 2 ассиста.
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