Кукурелья может пропустить 3 недели из-за травмы

Стало известно, почему левый защитник «Челси» Марк Кукурелья не попал в заявку команды на матч 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

24-летний испанец получил мышечную травму. Из-за повреждения футболист может пропустить 2-3 недели.

После встречи с «Сити» у лондонцев будут матчи с «Челси», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

В этом сезоне Кукурелья принял участие в 33 матчах «синих», в которых сделал 2 ассиста.