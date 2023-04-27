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  4. Кукурелья может пропустить 3 недели из-за травмы
Англия
27 апреля 2023, 07:19 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:22
28
0

Кукурелья может пропустить 3 недели из-за травмы

Защитник «Челси» получил мышечную травму

27 апреля 2023, 07:19 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:22
28
0
Кукурелья может пропустить 3 недели из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Стало известно, почему левый защитник «Челси» Марк Кукурелья не попал в заявку команды на матч 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

24-летний испанец получил мышечную травму. Из-за повреждения футболист может пропустить 2-3 недели.

После встречи с «Сити» у лондонцев будут матчи с «Челси», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

В этом сезоне Кукурелья принял участие в 33 матчах «синих», в которых сделал 2 ассиста.

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Марк Кукурелья Челси травма
Источник Фабрицио Романо
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