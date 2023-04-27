Мудрик получил среднюю оценку за матч против Брентфорда
Вингер «Челси» вышел на замену после перерыва и получил оценку 6.5
В среду, 26 апреля, в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» дома проиграл «Брентфорду» (0:2).
Украинец Михаил Мудрик вышел на замену после перерыва и получил за игру среднюю оценку 6.5 от WhoScored.
Лучшую оценку в матче получил голкипер команды гостей Давид Райя (7.4), сохранивший свои ворота сухими.
«Челси» имеет 5 поражений подряд (учитывая Лигу чемпионов), а серия матчей в АПЛ без побед составляет 6 матчей (2 ничьих, 4 поражения).
АПЛ. 33-й тур, 26 апреля
Челси – Брентфорд – 0:2
Голы: Аспиликуэта, 37 (автогол), Мбемо, 78.
Оценки WhoScored за матч
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