Мудрик получил среднюю оценку за матч против Брентфорда

В среду, 26 апреля, в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» дома проиграл «Брентфорду» (0:2).

Украинец Михаил Мудрик вышел на замену после перерыва и получил за игру среднюю оценку 6.5 от WhoScored.

Лучшую оценку в матче получил голкипер команды гостей Давид Райя (7.4), сохранивший свои ворота сухими.

«Челси» имеет 5 поражений подряд (учитывая Лигу чемпионов), а серия матчей в АПЛ без побед составляет 6 матчей (2 ничьих, 4 поражения).

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Челси – Брентфорд – 0:2

Голы: Аспиликуэта, 37 (автогол), Мбемо, 78.

Оценки WhoScored за матч