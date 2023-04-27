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  4. Мудрик получил среднюю оценку за матч против Брентфорда
Англия
27 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 02:12
252
0

Мудрик получил среднюю оценку за матч против Брентфорда

Вингер «Челси» вышел на замену после перерыва и получил оценку 6.5

27 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 02:12
252
0
Мудрик получил среднюю оценку за матч против Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 26 апреля, в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» дома проиграл «Брентфорду» (0:2).

Украинец Михаил Мудрик вышел на замену после перерыва и получил за игру среднюю оценку 6.5 от WhoScored.

Лучшую оценку в матче получил голкипер команды гостей Давид Райя (7.4), сохранивший свои ворота сухими.

«Челси» имеет 5 поражений подряд (учитывая Лигу чемпионов), а серия матчей в АПЛ без побед составляет 6 матчей (2 ничьих, 4 поражения).

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Челси – Брентфорд – 0:2

Голы: Аспиликуэта, 37 (автогол), Мбемо, 78.

Оценки WhoScored за матч

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Брентфорд Давид Райя WhoScored
Источник Sport.ua
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