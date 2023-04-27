Англия27 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:41
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Артета подтвердил свою беспомощность в очной борьбе с Гвардиолой
Наставник «Арсенала» вновь проиграл соотечественнику
27 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:41
179
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В среду, 26 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» под руководством испанца Микеля Артеты проиграл со счетом 1:4 в Манчестере «Сити», который возглавляет Пеп Гвардиола.
Во главе «канониров» Артета проиграл Гвардиоле и его «Ман Сити» восьмой раз в десяти встречах.
Единственная победа «Арсенала» и Артеты над «Манчестер Сити» и Гвардиолой датирована 18 июля 2020 года. Это был полуфинал Кубка Англии, в котором лондонцы выиграли со счетом 2:0.
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