Артета подтвердил свою беспомощность в очной борьбе с Гвардиолой

В среду, 26 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» под руководством испанца Микеля Артеты проиграл со счетом 1:4 в Манчестере «Сити», который возглавляет Пеп Гвардиола.

Во главе «канониров» Артета проиграл Гвардиоле и его «Ман Сити» восьмой раз в десяти встречах.

Единственная победа «Арсенала» и Артеты над «Манчестер Сити» и Гвардиолой датирована 18 июля 2020 года. Это был полуфинал Кубка Англии, в котором лондонцы выиграли со счетом 2:0.