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Англия
27 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:41
179
0

Артета подтвердил свою беспомощность в очной борьбе с Гвардиолой

Наставник «Арсенала» вновь проиграл соотечественнику

27 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:41
179
0
Артета подтвердил свою беспомощность в очной борьбе с Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Микель Артета (справа)

В среду, 26 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» под руководством испанца Микеля Артеты проиграл со счетом 1:4 в Манчестере «Сити», который возглавляет Пеп Гвардиола.

Во главе «канониров» Артета проиграл Гвардиоле и его «Ман Сити» восьмой раз в десяти встречах.

Единственная победа «Арсенала» и Артеты над «Манчестер Сити» и Гвардиолой датирована 18 июля 2020 года. Это был полуфинал Кубка Англии, в котором лондонцы выиграли со счетом 2:0.

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Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
чемпионат Англии по футболу Микель Артета Пеп Гвардиола Манчестер Сити - Арсенал Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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