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Англия
26 апреля 2023, 23:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:13
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1

Официально. Арсенал возвращается в Лигу чемпионов

«Канониры» вновь сыграют в чемпионском евротурнире

26 апреля 2023, 23:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:13
1231
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Официально. Арсенал возвращается в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» по итогам чемпионата Англии сезона-2022/2023 станет обладателем путевки в Лигу чемпионов УЕФА.

Это досрочно стало известно после того, как в 33-м туре «Брайтон» проиграл на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. Сам «Арсенал», как известно, уступил на выезде «Ман Сити» – 1:4.

В таблице АПЛ «канониры» занимают 1 место с 75 очками после 33 матчей. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 73 пункта после 31 игры. Далее располагаются «Ньюкасл» (59 очков, 31 матч), «Манчестер Юнайтед» (59 пунктов, 30 игр), «Астон Вилла» (54 очка, 33 матча) и «Ливерпуль» (53 очка, 32 матча). «Брайтон» восьмой с 49 очками после 30 встреч.

Напомним, «Арсенал» в последний раз играл в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017. Тогда он дошел до 1/8 финала.

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Источник Sport.ua
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Tasha19
Завдання на сезон Арсенал виконав)
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