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Англия
26 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:31
494
0

Третий мяч – в сетке у канониров. Де Брюйне оформил дубль, ассист Холанда

Команды играют на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ

26 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:31
494
0
Третий мяч – в сетке у канониров. Де Брюйне оформил дубль, ассист Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Команды играют на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

На 54-й минуте Кевин Де Брюйне оформил дубль, доведя перевес «Ман Сити» до 3:0, снова ему ассистировал Эрлинг Холанд.

3:0. Кевин Де Брюйне, 54 мин.

Видео гола ожидается.

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Источник Sport.ua
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