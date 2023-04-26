Третий мяч – в сетке у канониров. Де Брюйне оформил дубль, ассист Холанда

В среду, 26 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Команды играют на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

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На 54-й минуте Кевин Де Брюйне оформил дубль, доведя перевес «Ман Сити» до 3:0, снова ему ассистировал Эрлинг Холанд.

3:0. Кевин Де Брюйне, 54 мин.

Видео гола ожидается.