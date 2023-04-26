Англия26 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:31
494
0
Третий мяч – в сетке у канониров. Де Брюйне оформил дубль, ассист Холанда
Команды играют на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ
26 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:31
494
0
В среду, 26 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.
Читайте также:Джон Стоунз удвоил перевес Манчестер Сити над Арсеналом
На 54-й минуте Кевин Де Брюйне оформил дубль, доведя перевес «Ман Сити» до 3:0, снова ему ассистировал Эрлинг Холанд.
3:0. Кевин Де Брюйне, 54 мин.
Видео гола ожидается.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 апреля 2023, 06:43 2
Центральный поединок 33-го тура АПЛ
Футбол | 26 апреля 2023, 23:45 0
Украинский голкипер интересен дортмундской «Боруссии» и «Байеру»
Хоккей | 26.04.2023, 21:44
Футбол | 26.04.2023, 16:47
Другие виды | 26.04.2023, 22:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.04.2023, 09:10 25
25.04.2023, 19:51 30
25.04.2023, 16:43 4
25.04.2023, 02:26 5
25.04.2023, 22:23 35
25.04.2023, 05:45 7
25.04.2023, 14:26
26.04.2023, 16:24 32