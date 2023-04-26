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Англия
26 апреля 2023, 22:57 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:37
378
0

Джон Стоунз удвоил перевес Манчестер Сити над Арсеналом

В конце первого тайма защитник точно завершил головой навес с фланга

26 апреля 2023, 22:57 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:37
378
0
Джон Стоунз удвоил перевес Манчестер Сити над Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Команды играют на стадионе «Этихад Стэдиум» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

В конце первого тайма Джон Стоунз удвоил перевес «Ман Сити» (2:0), точно завершив головой навес с фланга.

2:0. Джон Стоунз, 45+1 мин.

Видео гола ожидается.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал Джон Стоунз
Источник Sport.ua
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