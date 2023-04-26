Джон Стоунз удвоил перевес Манчестер Сити над Арсеналом

В среду, 26 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Команды играют на стадионе «Этихад Стэдиум» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

В конце первого тайма Джон Стоунз удвоил перевес «Ман Сити» (2:0), точно завершив головой навес с фланга.

2:0. Джон Стоунз, 45+1 мин.

Видео гола ожидается.