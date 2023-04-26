Англия26 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:58
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Быстрый гол. Де Брюйне вывел Ман Сити вперед в матче с Арсеналом
Счет в центральном поединке 33-го тура АПЛ был открыт уже на 7-й минуте
26 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:58
619
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В среду, 26 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.
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Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте игры.
Кевин Де Брюйне вывел «Ман Сити» вперед (1:0) с передачи Эрлинга Холанда.
1:0. Кевин Де Брюйне, 7 мин.
Видео гола ожидается.
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