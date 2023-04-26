Быстрый гол. Де Брюйне вывел Ман Сити вперед в матче с Арсеналом

В среду, 26 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Команды играют на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте игры.

Кевин Де Брюйне вывел «Ман Сити» вперед (1:0) с передачи Эрлинга Холанда.

1:0. Кевин Де Брюйне, 7 мин.

Видео гола ожидается.