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26 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:39
725
2

УЕФА хочет ввести потолок зарплат. Чеферин говорит, что клубы согласны

С 2024 года будет введен лимит зарплаты в размере 70% от дохода клуба

26 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:39
725
2
УЕФА хочет ввести потолок зарплат. Чеферин говорит, что клубы согласны
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в скором времени в футбольной Европе будет введен потолок зарплат для повышения конкуренции.

Чеферин говорит, что с этим согласны все европейские клубы – и маленькие, и большие. Сначала, в 2024 году, будет введен лимит зарплаты в размере 70% от дохода клуба. В будущем будут введены дополнительные правила в сторону ужесточения.

Чеферин: «Мы должны серьезно говорить о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если 5 клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.

Все клубы и лиги должны прийти к коллективному соглашению и новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. Клубам можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна. Потому что 70% от дохода в 5 млрд евро – это довольно много».

Недавно было принято решение, что в 2025 году расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентов будут ограничены до 70% от доходов.

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финансовый фейр-плей финансы УЕФА Александер Чеферин
Источник BBC
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Иван Качура
Для шейхів правила не діють, фінансовий fair play тому підтвердження.
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alexderjav
Ну будут топовым игрокам доплачивать разницу рекламными контактами на стороне, всего-то и делов 
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