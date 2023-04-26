УЕФА хочет ввести потолок зарплат. Чеферин говорит, что клубы согласны

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в скором времени в футбольной Европе будет введен потолок зарплат для повышения конкуренции.

Чеферин говорит, что с этим согласны все европейские клубы – и маленькие, и большие. Сначала, в 2024 году, будет введен лимит зарплаты в размере 70% от дохода клуба. В будущем будут введены дополнительные правила в сторону ужесточения.

Чеферин: «Мы должны серьезно говорить о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если 5 клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.

Все клубы и лиги должны прийти к коллективному соглашению и новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. Клубам можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна. Потому что 70% от дохода в 5 млрд евро – это довольно много».

Недавно было принято решение, что в 2025 году расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентов будут ограничены до 70% от доходов.