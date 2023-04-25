Не для своих. УЕФА планирует проведение матчей ЛЧ за океаном

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин заявил о возможности проведения матчей Лиги чемпионов в США

«Это возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м – чемпионат Европы. В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в 2024‑м – в Лондоне, в 2025‑м – в Мюнхене. После этого – посмотрим. Это возможно. Футбол сейчас чрезвычайно популярен в США. Американцы следят за европейским футболом, как любители баскетбола в Европе следят за НБА.

Это очень важный, многообещающий рынок на будущее. У нас хорошо продаются права. Спонсорство из США пока не очень велико, но в США коммерциализация выглядит по-другому, и в том, что касается коммерциализации, американцы более талантливы, чем мы, европейцы», – заявил Чеферин.