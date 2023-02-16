Почему Лига Европы в этом сезоне не менее интересна, чем Лига чемпионов

Речь не об уровне игры, который очевидно в Лиге чемпионов намного выше. А именно как о зрелищной составляющей, так и в той, которая отвечает за не заезженные сюжеты.

Лига чемпионов приедается и раздражает нежеланием рисковать

Четыре матча Лиги чемпионов подарили пять голов – жуткая средняя результативность. Она наверняка вырастет, но вряд ли в итоге впечатлит.

Во-первых, очевидно, что ставки очень высоки – тут не до риска. И высоки ставки в том числе для команд, которые не привыкли к поздним стадиям Лиги чемпионов. «Интер», например, не выходил в четвертьфинал с 2011 года. «Милан» – с 2012-го. «Наполи» и «Айнтрахт» (если говорить именно о ЛЧ, без учета старого КЕЧ) до таких стадий не добирались никогда. Дортмундская «Боруссия» даже до полуфинала не доходила после финала-2013. «Порту» не было в полуфинале после триумфального 2004 года. «Бенфики» – еще со времен, когда в Лиге чемпионов играли только чемпионы, то есть с с ранних 90-х.

Для этих команд дальнее продвижение по сетке главного еврокубкового турнира – это и славные страницы в истории, и большие деньги. Не до зрелищности, нужен результат.

А когда кто-то сенсационно пробивается, например, в полуфинал, то это не сулит обычно ничего хорошего в плане интриги. Было очень жаль реально классный «Аякс» в 2019-м, а «Рома» в 2018-м устроила настоящую перестрелку с «Ливерпулем» – проиграла с общим счетом 6:7.

Но обратных примеров больше. «Вильярреал» год назад хватило на один тайм топового футбола против «Ливерпуля», суммарно же «подводники» проиграли со счетом 2:5. «Лейпциг» и «Лион» крупно проиграли свои полуфиналы в 2020-м. «Лион» – еще и в 2010-м. «Монако» фактически ничего не показал против «Ювентуса» в 2015-м (1:4 по сумме). «Шальке» казался командой из другой лиги по сравнению с «Манчестер Юнайтед» в 2011-м.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева) против Бенжамена Павара

Во-вторых, решающие стадии, за редким исключением, предназначены для узкого круга избранных. Но многие противостояния уже просто приелись. «Реал» с «Ливерпулем» пересекаются в четвертый раз за шесть сезонов. «Бавария» с «ПСЖ» – третий за четыре сезона. «Реал» с «Баварией» еще не сражались в нынешнем десятилетии, но в минувшем десятилетии таких противостоянии было четыре. «Манчестер Сити» при Гвардиоле из указанных команд в плей-офф не встречался только с «Баварией».

А еще есть «Челси», который с января начал как будто проводить предсезонку на сезон-2023/2024, потому что с таким количеством новичков прямо сейчас ловить нечего.

Перебираю ли харчами? Не без этого, но когда смотришь матч а-ля «ПСЖ» – «Бавария», то под мысли «ну играют-то классные команды с классными футболистами» можно и заснуть из-за того, что процесс игры словно автоматизирован и роботизирован. И так чаще всего каждый год и происходит. Схватки, когда одного из бойцов постоянно прижимают к канатам и даже в нокдауны отправляют, а он в итоге забирает чемпионские раунды (прошлогодний стиль «Реала») все-таки редкость.

В Лиге Европы есть свежесть и возвращение к классике

На фоне Лиги чемпионов у ее младшей родственницы рисуются определенные козыри.

Во-первых, пара «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» относительно недавно была достойна решающих стадий Лиги чемпионов. Это и финалы в 2009-м и 2011 годах, и полуфинал 2008 года. С тех пор команды встречались только в четвертьфинале ЛЧ-2019. То есть это европейская классика, по которой успели соскучиться.

Конечно, очевидно, что для «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» сейчас, когда задания внутри страны не решены, Лига Европы ну никак не в приоритетах (для «Арсенала», который возобновит выступления с 1/8 финала, ЛЕ на первом плане и не окажется). Но это означает и меньше ответственности. Очень возможно, что мы увидим зрелищное противостояние топовых клубов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Во-вторых, Массимилиано Аллегри уже поставили задачу выиграть Лигу Европы. Потому что иначе «Ювентус» никак не пробьется в Лигу чемпионов на сезон-2023/2024. Если вспоминать осенних туринцев в ЛЧ, то для них и ЛЕ – высокий уровень. Но с тех пор хотя бы в Серии А они научились во многих матчах выжимать по 1:0. А «Интер» и «Лацио» они обыгрывали крупнее. Последний серьезный успех «Ювентуса» во втором еврокубке – это еще финал Кубка УЕФА 1995 года. Но ведь Ди Мария, Кьеза и Влахович, когда оказываются вместе, способны давать результат и зрелище.

В-третьих, Жозе Моуринью год назад напомнил о себе Европе, выиграв Лигу конференций. Стать чемпионом Италии шансов никаких. Его «Рому» невозможно назвать зрелищной командой. Но Жозе уже выигрывал с двумя разными клубами этот турнир – хоть Кубок УЕФА с «Порту», хоть ЛЕ с «Манчестер Юнайтед». Может, чемпион мира Пауло Дибала станет для Лиги Европы своеобразным Месси для бедных.

В-четвертых, здесь есть королева турнира «Севилья». От зоны вылета в чемпионате Испании андалусийцы постепенно отдаляются и в целом оживают, хотя 0:3 от «Барселоны» показывают отдаленность от лучших образцов. Но при условии дальнейшего прогресса «Севилья» может вспомнить о своей магии Лиги Европы. А магия – о том, кому она в этом турнире принадлежит.

В-пятых, идущий на втором месте в Бундеслиге «Унион» отнюдь не сливает Лигу Европы. Если бы сильно хотелось это сделать, то берлинцы не одержали бы четыре подряд победы после того, как остались с нулем после стартовых двух туров.

В-шестых, напомним о «Бетисе», который, как и «Арсенал», продолжит борьбу уже с 1/8 финала. Конечно, Серхио Каналес, Хоакин и Клаудио Браво уже в очень солидном возрасте, а Набиль Фекир так и не вырос в настоящего топа. Но у еще одной севильской команды есть два чемпиона мира Гвидо Родригес и Херман Песселья. А главное – Мануэль Пеллегрини. Чилийский «Инженер» уже выводил в полуфиналы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА «Вильярреал», в четвертьфинал ЛЧ – «Малагу». Год назад «Бетис» вылетел от будущего победителя «Айнтрахта» только на последней минуте овертайма. Пеллегрини, вооруженный его ветеранами, умеющими играть зрелищно, способны на еще один сюрприз.

Ну и, конечно, напомним о «Шахтере», который продолжает свой путь именно в Лиге Европы.

Игорь ЯСЛИК