Источник: у Днепра-1 есть стандартный люфт по зарплате в три месяца
Задолженность у «Зари» в конце этой недели достигнет всего двух месяцев
Футбольный веб-паблик ТаТоТаке опроверг информацию журналиста Игоря Бурбаса, что луганская «Заря» и «Днепр-1» длительное время не выплачивают зарплату своим футболистам:
«Опровергаем появившуюся вчера в сети информацию о том, что «Днепр-1» и «Заря» в календарном 2023 году еще ни разу не рассчитывались со своими футболистами.
Стандартный люфт по зарплате в «Днепре-1», который существует уже много лет, до сих пор составляет 3 месяца. В последний раз футболисты получали деньги в январе. Следующая «получка» ожидается в начале мая.
Что касается «Зари», то задолженность в клубе в конце этой недели достигнет всего двух месяцев. Ожидается, что на этой неделе игрокам погасят долг за март и, возможно, заплатят премиальные за победу над «Динамо».
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