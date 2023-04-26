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  4. Источник: у Днепра-1 есть стандартный люфт по зарплате в три месяца
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 21:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 21:37
1118
4

Источник: у Днепра-1 есть стандартный люфт по зарплате в три месяца

Задолженность у «Зари» в конце этой недели достигнет всего двух месяцев

26 апреля 2023, 21:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 21:37
1118
4
Источник: у Днепра-1 есть стандартный люфт по зарплате в три месяца
УПЛ

Футбольный веб-паблик ТаТоТаке опроверг информацию журналиста Игоря Бурбаса, что луганская «Заря» и «Днепр-1» длительное время не выплачивают зарплату своим футболистам:

«Опровергаем появившуюся вчера в сети информацию о том, что «Днепр-1» и «Заря» в календарном 2023 году еще ни разу не рассчитывались со своими футболистами.

Стандартный люфт по зарплате в «Днепре-1», который существует уже много лет, до сих пор составляет 3 месяца. В последний раз футболисты получали деньги в январе. Следующая «получка» ожидается в начале мая.

Что касается «Зари», то задолженность в клубе в конце этой недели достигнет всего двух месяцев. Ожидается, что на этой неделе игрокам погасят долг за март и, возможно, заплатят премиальные за победу над «Динамо».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Днепр-1 ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Jaime_Lannister
Ежидіо з оригінального Дніпра втік колись через такий люфт.
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+3
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sashav2007
Ну а що від Бені очікувати......
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+2
Троянец
Днепр минусовый будет скоро у Поровознюка одалживать денюшку 
Колома бородатая и этот минусовый днепр банкротом сделает 
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0
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