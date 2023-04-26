Источник: у Днепра-1 есть стандартный люфт по зарплате в три месяца

Футбольный веб-паблик ТаТоТаке опроверг информацию журналиста Игоря Бурбаса, что луганская «Заря» и «Днепр-1» длительное время не выплачивают зарплату своим футболистам:

«Опровергаем появившуюся вчера в сети информацию о том, что «Днепр-1» и «Заря» в календарном 2023 году еще ни разу не рассчитывались со своими футболистами.

Стандартный люфт по зарплате в «Днепре-1», который существует уже много лет, до сих пор составляет 3 месяца. В последний раз футболисты получали деньги в январе. Следующая «получка» ожидается в начале мая.

Что касается «Зари», то задолженность в клубе в конце этой недели достигнет всего двух месяцев. Ожидается, что на этой неделе игрокам погасят долг за март и, возможно, заплатят премиальные за победу над «Динамо».