Александр НАЗАРЕНКО: «Второй круг Днепр-1 начал не очень»

Игрок «Днепра-1» Александр Назаренко рассказал, как играл на новой для себя позиции левого защитника в матче 22 тура УПЛ против «Руха» (3:2).

- Как узнал, что планируется твоя переквалификация, и какие впечатления остались от игры на этой позиции?

- Узнал где-то за неделю до матча. Александр Николаевич подошел и сказал, что планирует попробовать меня на позиции левого защитника – я сказал, что готов без проблем. Был опыт уже – 20 минут на сборах (улыбается). И все эти дни я готовился к игре именно на этой позиции: тренировался, Николаевич подсказывал, как правильно выбирать позицию и правильно играть. Могу сказать, что мне понравилось действовать на месте левого защитника. Вот только еще надо тактически поработать – и все будет хорошо.

- Объем работы отличается у игроков этого амплуа?

- На самом деле, да. Надо и атаку поддерживать, и всегда успевать в обороне. Иногда не надо бежать, не чуя ног, в атаку, а оставаться на своей позиции, не терять ее.

- Главный тренер после матча одобрительно оценил твою игру. А ты сам что скажешь?

- Да, тренер подходил ко мне, сказал, что неплохо выглядел для дебюта на новой позиции. Но я понимаю, что, наверное, в каких-то моментах мог лучше сыграть. Например, в начале второго тайма что-то не пошли подачи.

- Если вспоминать матч в целом, в первом тайме игра давалась очень легко. Что же случилось потом? Неужели одна ошибка могла так повлиять?

- Действительно, в первые полчаса мы вполне могли закрывать игру. Но потом обычный вынос вперед – ошибка, гол; еще одна ошибка – и второй гол. Забив дважды, «Рух» сел назад, и было тяжело вскрыть их. Не сказал бы, что эти ошибки надломили. Мы все равно продолжали атаковать, хотели забить гол. Надеялись сделать это раньше, а не завершать матч настолько валидольно.

- Сидя уже на скамейке, верил до последнего, что удастся вырвать победу?

- Конечно, верил! Меня заменили, когда играть еще оставалось полчаса, и я был уверен, что забьем. Повторюсь, думал, что это произойдет раньше. Главное, что одержали победу, три очка. В дальнейшем просто не надо допускать таких ошибок, а закрывать игру раньше.

- Сейчас матчи пойдут каждые 3-4 дня. График тяжелый, но он может пойти и на пользу команде?

- Конечно, мы все любим играть. Как говорят, это всегда лучше, чем тренироваться. Главное, не допускать таких ошибок.

- В первом круге «Днепр-1» опережал всех, сейчас приходится догонять лидера. В какой ситуации психологически легче, а когда тяжелее?

- Да, в первом круге мы хорошо оторвались от преследователей и завершили его на первом месте. А сейчас второй круг начали не очень... Когда тебя догоняют, нельзя вообще терять очки, потому что соперники могут сразу за это наказать, как это, собственно, и произошло. И теперь мы в роли догоняющих. Но еще много игр впереди, и еще ничего не завершилось. Надо выходить на каждый матч и концентрироваться именно на нем, не задумываться над тем, как сыграют другие. Демонстрировать свою игру, забивать, выигрывать – а потом уже посмотрим в турнирную таблицу.