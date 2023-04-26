WTA26 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 26 апреля 2023, 18:27
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ВИДЕО. Возвращение на большой турнир. Как Свитолина сыграла в Мадриде
Элина во второй раз после возвращения сразилась против теннисистки из топ-50
26 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 26 апреля 2023, 18:27
683
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Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде.
В матче первого круга основы украинка проиграла Александре Саснович (4:6, 5:7).
Свитолина в восьмой раз выступила на этом турнире и в пятый – проиграла в первом круге.
Элина проиграла четвёртый из пяти сыгранных матчей после своего возвращения после декрета.
На следующей неделе Свитолина выступит на турнире WTA 125 в Сен-Мало.
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