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WTA
26 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 26 апреля 2023, 18:27
683
0

ВИДЕО. Возвращение на большой турнир. Как Свитолина сыграла в Мадриде

Элина во второй раз после возвращения сразилась против теннисистки из топ-50

26 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 26 апреля 2023, 18:27
683
0
ВИДЕО. Возвращение на большой турнир. Как Свитолина сыграла в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде.

В матче первого круга основы украинка проиграла Александре Саснович (4:6, 5:7).

Свитолина в восьмой раз выступила на этом турнире и в пятый – проиграла в первом круге.

Элина проиграла четвёртый из пяти сыгранных матчей после своего возвращения после декрета.

На следующей неделе Свитолина выступит на турнире WTA 125 в Сен-Мало.

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WTA Мадрид Элина Свитолина Александра Саснович видео
Источник Sport.ua
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