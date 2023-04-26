ВИДЕО. Возвращение на большой турнир. Как Свитолина сыграла в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде.

В матче первого круга основы украинка проиграла Александре Саснович (4:6, 5:7).

Свитолина в восьмой раз выступила на этом турнире и в пятый – проиграла в первом круге.

Элина проиграла четвёртый из пяти сыгранных матчей после своего возвращения после декрета.

На следующей неделе Свитолина выступит на турнире WTA 125 в Сен-Мало.