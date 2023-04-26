Кессье может вернуться в Серию А

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может летом вернуться в Серию А. По информации испанских СМИ, им интересуется «Ювентус».

«Барселоне» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, и клуб хотел сократить зарплату Кессье, но 26-летний ивуарийский хавбек отказался. Поскольку Кессье так и не стал ключевым игроком «Барселоны», каталонцы готовы продать его летом, если удастся продлить контракт с Серхио Бускетсом и подписать Илкая Гюндогана.

Напомним, Кессье перешел в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента. В марте сообщалось об интересе к Кессье со стороны «Тоттенхэма».