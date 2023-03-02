Тоттенхэм нацелился на хавбека Барселоны

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Франку Кессье и попытается подписать его во время летнего трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Кессье перешел в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента, но пока что не смог завоевать место в основе каталонцев, и получает недостаточно игровой практики.

Окончательное решение по поводу будущего Кессье главный тренер «Барселоны» Хави примет лишь в конце сезона. На это решение могут серьезно повлиять финансовые проблемы каталонцев.

В нынешнем сезоне на счету Кессье 2 гола и 3 ассиста в 28 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего ивуарийца оценивается в 35 миллионов евро.