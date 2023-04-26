Главный тренер сборной Германии: «Проведем особый матч против Украины»

Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик прокомментировал план подготовки своей команды к июньским контрольным матчам, один из которых состоится против Украины в Бремене.

«Мы проведем этот особый матч против Украины, а затем в спаррингах нас будут ждать еще два сильных соперника – Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией (2:3 – прим.).

Первые полчаса показали, что нам нужно еще много работать, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело идя вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко ощутили эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка», – сказал Флик.

12 июня национальная сборная Украины проведет товарищеский поединок со сборной Германии. Он станет для немецкой команды 1000-м в истории и будет благотворительным. Встреча состоится в Бремене на «Везерштадионе».