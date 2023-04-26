Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал ничью «бело-синих» с донецким «Шахтером» (1:1) в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

«Мне «Шахтер» не понравился. Я говорил до матча, что «горняки» выиграют, но не знаю, что Йовичевич сделал с командой – они игру проиграли. Киевляне были сильнее. «Шахтер» проиграл все – то, что сыграли вничью, им повезло, можно сказать.

Ранее «Шахтер» выглядел на голову выше. Не знаю, какой у Йовичевича тренировочный процесс, но игроки не бегут, у них нет свежести. Киевляне выглядели в этом противостоянии намного лучше и солиднее. Для «Шахтера» эта ничья, как победа. Они должны были проигрывать», - сказал Сабо.