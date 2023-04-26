Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 16:47 |
2363
1

Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»

Специалист – о ничьей «Динамо» с «Шахтером»

26 апреля 2023, 16:47 |
2363
1
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал ничью «бело-синих» с донецким «Шахтером» (1:1) в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

«Мне «Шахтер» не понравился. Я говорил до матча, что «горняки» выиграют, но не знаю, что Йовичевич сделал с командой – они игру проиграли. Киевляне были сильнее. «Шахтер» проиграл все – то, что сыграли вничью, им повезло, можно сказать.

Ранее «Шахтер» выглядел на голову выше. Не знаю, какой у Йовичевича тренировочный процесс, но игроки не бегут, у них нет свежести. Киевляне выглядели в этом противостоянии намного лучше и солиднее. Для «Шахтера» эта ничья, как победа. Они должны были проигрывать», - сказал Сабо.

По теме:
Супряге понадобится еще одна операция
Несмотря на травму. К Бущану сохраняется интерес из Европы
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева и Ребров научились у меня футболу»
Йожеф Сабо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Источник 1927.kiev.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 апреля 2023, 22:25 4
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча

С первых минут на поле вышли украинцы – Виктор Цыганков и Андрей Лунин

ЧМ U18 по хоккею. Венгрия – Украина. Наказание за неуважение
Хоккей | 26 апреля 2023, 11:35 1
ЧМ U18 по хоккею. Венгрия – Украина. Наказание за неуважение
ЧМ U18 по хоккею. Венгрия – Украина. Наказание за неуважение

Анонс матча третьего тура в дивизионе 1А

ЛЕОНЕНКО – Шевченко: «Так кидаться звездностью – только себя позорить»
Футбол | 26.04.2023, 13:50
ЛЕОНЕНКО – Шевченко: «Так кидаться звездностью – только себя позорить»
ЛЕОНЕНКО – Шевченко: «Так кидаться звездностью – только себя позорить»
Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»
Футбол | 26.04.2023, 14:10
Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»
Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Футбол | 25.04.2023, 19:51
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Точно выплаты задерживают! Спасибо!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Зеленский тренируется каждый день»
Александр УСИК: «Зеленский тренируется каждый день»
25.04.2023, 02:26 4
Бокс
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
24.04.2023, 21:59 16
Теннис
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
25.04.2023, 05:45 6
Футбол
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
24.04.2023, 21:37 4
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 16
Футбол
Сенсационный китаец. Определены пары четвертьфиналистов на ЧМ по снукеру
Сенсационный китаец. Определены пары четвертьфиналистов на ЧМ по снукеру
25.04.2023, 16:15
Снукер
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
25.04.2023, 22:55 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности