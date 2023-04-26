Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Несмотря на травму. К Бущану сохраняется интерес из Европы
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 16:54 |
513
4

Несмотря на травму. К Бущану сохраняется интерес из Европы

Трансфер может состояться летом

26 апреля 2023, 16:54 |
513
4
Несмотря на травму. К Бущану сохраняется интерес из Европы
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Несмотря на серьезную травму Георгия Бущана среди европейских клубов сохраняется к нему интерес. По информации Sport Arena, в конце сезона «Динамо» получит конкретные предложения по поводу голкипера.

Ситуацию может изменить задержка в процессе восстановления Бущана после травмы. Ранее им интересовался «Манчестер Юнайтед».

Напомним, на прошлой неделе Бущан сменил агента. Теперь 28-летний голкипер сборной Украины работает с компанией Вадима Шаблия «Prostar».

По теме:
Кессье может вернуться в Серию А
Супряге понадобится еще одна операция
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Георгий Бущан Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»
Футбол | 26 апреля 2023, 14:35 0
Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»
Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»

Бывший наставник «Динамо» сравнил двух легенд украинского футбола

Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Футбол | 26 апреля 2023, 11:30 7
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход

Португальского специалиста небезосновательно сватают на Туманный Альбион…

Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Футбол | 25.04.2023, 19:51
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Лунин и Реал: пять лет впустую
Футбол | 26.04.2023, 14:31
Лунин и Реал: пять лет впустую
Лунин и Реал: пять лет впустую
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.04.2023, 22:25
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Троянец
Да кому он нужен в топ чемпионатах
 Если не купит условный Фенербахче или Андерлехт очень рады будем видеть у нас в Ингульце 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Lex Aries
28 років! Я розумію, що для воротника це не критичний вік. Але, який чемпіонат, який МЮ? Сумніваюсь, що він зможе стати другим Шмайхелем.
Ответить
0
Перець
Бущаніще номер один в Україні
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
24.04.2023, 21:37 4
Футбол
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
25.04.2023, 22:55 13
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
24.04.2023, 20:15 88
Футбол
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 16
Футбол
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
25.04.2023, 13:45
Война
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
24.04.2023, 18:20 4
Хоккей
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности