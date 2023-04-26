Несмотря на травму. К Бущану сохраняется интерес из Европы

Несмотря на серьезную травму Георгия Бущана среди европейских клубов сохраняется к нему интерес. По информации Sport Arena, в конце сезона «Динамо» получит конкретные предложения по поводу голкипера.

Ситуацию может изменить задержка в процессе восстановления Бущана после травмы. Ранее им интересовался «Манчестер Юнайтед».

Напомним, на прошлой неделе Бущан сменил агента. Теперь 28-летний голкипер сборной Украины работает с компанией Вадима Шаблия «Prostar».