Перешел к Шаблию. Голкипер Динамо сменил агента
Георгий Бущан прекратил сотрудничество с Иваном Пироженко
Агентство Вадима Шаблия «Prostar» официально сообщило о начала сотрудничества с голкипером «Динамо» Киев Георгием Бущаном.
Ранее 28-летний голкипер сборной Украины сотрудничал с агентом Иваном Пироженко. «Prostar» и Вадим Шаблий сотрудничают с самым большим количеством игроков в украинском футболе.
В нынешнем сезоне Бущан провел лишь 13 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Значительную часть сезона голкипер пропустил из-за травмы. Трансферная стоимость Бущана оценивается в 10 миллионов евро, контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
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