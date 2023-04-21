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  4. Перешел к Шаблию. Голкипер Динамо сменил агента
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 15:07 |
879
0

Перешел к Шаблию. Голкипер Динамо сменил агента

Георгий Бущан прекратил сотрудничество с Иваном Пироженко

21 апреля 2023, 15:07 |
879
0
Перешел к Шаблию. Голкипер Динамо сменил агента
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Агентство Вадима Шаблия «Prostar» официально сообщило о начала сотрудничества с голкипером «Динамо» Киев Георгием Бущаном.

Ранее 28-летний голкипер сборной Украины сотрудничал с агентом Иваном Пироженко. «Prostar» и Вадим Шаблий сотрудничают с самым большим количеством игроков в украинском футболе.

В нынешнем сезоне Бущан провел лишь 13 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Значительную часть сезона голкипер пропустил из-за травмы. Трансферная стоимость Бущана оценивается в 10 миллионов евро, контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

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Георгий Бущан Динамо Киев Вадим Шаблий Иван Пироженко
Источник Sport.ua
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