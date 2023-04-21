Перешел к Шаблию. Голкипер Динамо сменил агента

Агентство Вадима Шаблия «Prostar» официально сообщило о начала сотрудничества с голкипером «Динамо» Киев Георгием Бущаном.

Ранее 28-летний голкипер сборной Украины сотрудничал с агентом Иваном Пироженко. «Prostar» и Вадим Шаблий сотрудничают с самым большим количеством игроков в украинском футболе.

В нынешнем сезоне Бущан провел лишь 13 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Значительную часть сезона голкипер пропустил из-за травмы. Трансферная стоимость Бущана оценивается в 10 миллионов евро, контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.