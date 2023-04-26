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Германия
26 апреля 2023, 16:29 |
1013
0

Мане летом может вернуться в АПЛ

На форварда «Баварии» претендует «Челси»

26 апреля 2023, 16:29 |
1013
0
Мане летом может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Переход Садио Мане в «Баварию» обернулся неудачей: 31-летний форвард не смог заиграть в Мюнхене, а также имеет проблемы с дисциплиной.

Из-за этого летом Мане может покинуть «Баварию»: завершить сотрудничество хотят обе стороны. По информации британских СМИ, Мане может вернуться в АПЛ, где к нему проявляет интерес «Челси».

Ранее Мане уже выступал в АПЛ в 2014 – 2022 годах за «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

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Садио Мане Бавария Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Football Insider
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