Германия26 апреля 2023, 16:29 |
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Мане летом может вернуться в АПЛ
На форварда «Баварии» претендует «Челси»
26 апреля 2023, 16:29 |
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Переход Садио Мане в «Баварию» обернулся неудачей: 31-летний форвард не смог заиграть в Мюнхене, а также имеет проблемы с дисциплиной.
Из-за этого летом Мане может покинуть «Баварию»: завершить сотрудничество хотят обе стороны. По информации британских СМИ, Мане может вернуться в АПЛ, где к нему проявляет интерес «Челси».
Ранее Мане уже выступал в АПЛ в 2014 – 2022 годах за «Саутгемптон» и «Ливерпуль».
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