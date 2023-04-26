Мане летом может вернуться в АПЛ

Переход Садио Мане в «Баварию» обернулся неудачей: 31-летний форвард не смог заиграть в Мюнхене, а также имеет проблемы с дисциплиной.

Из-за этого летом Мане может покинуть «Баварию»: завершить сотрудничество хотят обе стороны. По информации британских СМИ, Мане может вернуться в АПЛ, где к нему проявляет интерес «Челси».

Ранее Мане уже выступал в АПЛ в 2014 – 2022 годах за «Саутгемптон» и «Ливерпуль».