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Италия
26 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 26 апреля 2023, 16:22
331
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Хотим финишировать вторыми в Серии А»

Наставник «Ювентуса» – о целях на оставшуюся часть сезона

26 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 26 апреля 2023, 16:22
331
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Хотим финишировать вторыми в Серии А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Влахович вряд ли сыграет, у него вывих лодыжки. Погба чувствует себя лучше, он может отыграть часть матча. Кин отсутсвует. Если нам повезет – выйдем в финал. В противном случае поаплодируем «Интеру». На данном этапе сезона все матчи решающие.

В Серии А мы должны вернуться на победный путь, но будем думать об этом в четверг. Мы хотим финишировать вторыми, потому что второе место гарантирует нам участие в Суперкубке в следующем году», - сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
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