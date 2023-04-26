Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Хотим финишировать вторыми в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Влахович вряд ли сыграет, у него вывих лодыжки. Погба чувствует себя лучше, он может отыграть часть матча. Кин отсутсвует. Если нам повезет – выйдем в финал. В противном случае поаплодируем «Интеру». На данном этапе сезона все матчи решающие.

В Серии А мы должны вернуться на победный путь, но будем думать об этом в четверг. Мы хотим финишировать вторыми, потому что второе место гарантирует нам участие в Суперкубке в следующем году», - сказал Аллегри.