Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Хотим финишировать вторыми в Серии А»
Наставник «Ювентуса» – о целях на оставшуюся часть сезона
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
«Влахович вряд ли сыграет, у него вывих лодыжки. Погба чувствует себя лучше, он может отыграть часть матча. Кин отсутсвует. Если нам повезет – выйдем в финал. В противном случае поаплодируем «Интеру». На данном этапе сезона все матчи решающие.
В Серии А мы должны вернуться на победный путь, но будем думать об этом в четверг. Мы хотим финишировать вторыми, потому что второе место гарантирует нам участие в Суперкубке в следующем году», - сказал Аллегри.
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