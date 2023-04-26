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WTA
26 апреля 2023, 16:14 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:12
653
0

Определилась первая соперница Костюк на турнире в Мадриде

Марта во втором круге сыграет против теннисистки из Колумбии

26 апреля 2023, 16:14 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:12
653
0
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Осорио

Колумбийская теннисистка Камила Осорио (№115 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где сыграет со второй ракеткой Украины Мартой Костюк (№34 WTA).

В матче первого раунда Камила в двух сетах переиграла француженку Клару Бюрель (№109 WTA).

Мадрид. Первый круг
Камила Осорио (Колумбия) – Клара Бюрель (Франция) – 6:3, 6:4

Отметим, что Костюк и Осорио ранее между собой не играли.

Ранее определилась соперница Ангелины Калининой.

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WTA Мадрид Камила Осорио Клара Бюрель Марта Костюк
Источник Sport.ua
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