Определилась первая соперница Костюк на турнире в Мадриде

Колумбийская теннисистка Камила Осорио (№115 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где сыграет со второй ракеткой Украины Мартой Костюк (№34 WTA).

В матче первого раунда Камила в двух сетах переиграла француженку Клару Бюрель (№109 WTA).

Мадрид. Первый круг

Камила Осорио (Колумбия) – Клара Бюрель (Франция) – 6:3, 6:4

Отметим, что Костюк и Осорио ранее между собой не играли.

Ранее определилась соперница Ангелины Калининой.