WTA26 апреля 2023, 16:14 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:12
653
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Определилась первая соперница Костюк на турнире в Мадриде
Марта во втором круге сыграет против теннисистки из Колумбии
26 апреля 2023, 16:14 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:12
653
0
Колумбийская теннисистка Камила Осорио (№115 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где сыграет со второй ракеткой Украины Мартой Костюк (№34 WTA).
В матче первого раунда Камила в двух сетах переиграла француженку Клару Бюрель (№109 WTA).
Мадрид. Первый круг
Камила Осорио (Колумбия) – Клара Бюрель (Франция) – 6:3, 6:4
Отметим, что Костюк и Осорио ранее между собой не играли.
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