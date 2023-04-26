Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Мадриде
WTA
26 апреля 2023, 14:58 |
251
0

Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Мадриде

Ангелина ранее дважды обыгрывала Майяр Шериф

26 апреля 2023, 14:58 |
251
0
Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Майяр Шериф

Египетская теннисистка Майяр Шериф (№59 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где сыграет с первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой (№34 WTA).

В матче первого раунда египтянка отыграла два сеты против Камилы Джорджи (№59 WTA), после чего итальянка снялась.

Мадрид. Первый круг
Майяр Шериф (Египет) – Камила Джорджи (Италия) – 4:6, 6:4 (отказ)

Отметим, что Калинина и Шериф играли два раза, украинка выиграла оба матча.

По теме:
Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Майяр Шериф Камила Джорджи Ангелина Калинина WTA Мадрид
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Футбол | 25 апреля 2023, 22:55 13
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса

Кипер «Реала» Андрей Лунин получил самую низкую оценку за игру с «Жироной»

Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Футбол | 26 апреля 2023, 11:30 7
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход

Португальского специалиста небезосновательно сватают на Туманный Альбион…

Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Футбол | 25.04.2023, 19:51
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции
Теннис | 25.04.2023, 13:39
Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции
Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.04.2023, 22:25
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
25.04.2023, 13:45
Война
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
24.04.2023, 21:59 16
Теннис
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
25.04.2023, 21:55 5
Футбол
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 16
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
24.04.2023, 08:10 2
Теннис
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 33
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
24.04.2023, 20:15 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности