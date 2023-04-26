Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Мадриде

Египетская теннисистка Майяр Шериф (№59 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где сыграет с первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой (№34 WTA).

В матче первого раунда египтянка отыграла два сеты против Камилы Джорджи (№59 WTA), после чего итальянка снялась.

Мадрид. Первый круг

Майяр Шериф (Египет) – Камила Джорджи (Италия) – 4:6, 6:4 (отказ)

Отметим, что Калинина и Шериф играли два раза, украинка выиграла оба матча.