WTA26 апреля 2023, 14:58 |
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Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Мадриде
Ангелина ранее дважды обыгрывала Майяр Шериф
26 апреля 2023, 14:58 |
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Египетская теннисистка Майяр Шериф (№59 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где сыграет с первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой (№34 WTA).
В матче первого раунда египтянка отыграла два сеты против Камилы Джорджи (№59 WTA), после чего итальянка снялась.
Мадрид. Первый круг
Майяр Шериф (Египет) – Камила Джорджи (Италия) – 4:6, 6:4 (отказ)
Отметим, что Калинина и Шериф играли два раза, украинка выиграла оба матча.
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