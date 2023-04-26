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  4. Цыганков поздравил Кастельяноса с покером в ворота Реала
Испания
26 апреля 2023, 16:12 |
910
6

Цыганков поздравил Кастельяноса с покером в ворота Реала

Форварду «Жироны» покорилось историческое достижение

26 апреля 2023, 16:12 |
910
6
Цыганков поздравил Кастельяноса с покером в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков поздравил своего партнера по команде Валентина Кастельяноса с покером в ворота «Реала»:

«Монтиливи» - место чудес. Мы все будем помнить прошлую ночь. Как и ты, Кастельянос. Наслаждайся этим моментом, ты его заслуживаешь».

Сам Кастельянос в комментариях ответил Цыганкову: «Ты отличный брат. Я очень люблю тебя, друг».

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Виктор Цыганков Жирона Валентин Кастельянос Жирона - Реал Ла Лига Instagram
Источник Instagram
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