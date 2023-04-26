Цыганков поздравил Кастельяноса с покером в ворота Реала

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков поздравил своего партнера по команде Валентина Кастельяноса с покером в ворота «Реала»:

«Монтиливи» - место чудес. Мы все будем помнить прошлую ночь. Как и ты, Кастельянос. Наслаждайся этим моментом, ты его заслуживаешь».

Сам Кастельянос в комментариях ответил Цыганкову: «Ты отличный брат. Я очень люблю тебя, друг».