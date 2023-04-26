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Англия
26 апреля 2023, 15:20 |
731
0

Челси предлагает Интеру обмен голкиперами

«Синие» готовы отдать Кепу или Менди за Андре Онана

26 апреля 2023, 15:20 |
731
0
Челси предлагает Интеру обмен голкиперами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Интера» Андре Онана, и хочет подписать его во время летнего трансферного окна.

По информации английских СМИ, «Синие» готовы предложить «Интеру» обмен с доплатой. В обратном направлении «Челси» готов отправить одного из своих вратарей – Эдуара Менди или Кепу Аррисабалагу.

Однако есть большие сомнения в том, что «Интер» согласится на такой обмен. Скорее всего, «нерадзурри» будут требовать только деньги, так как на замену Онана уже присмотрели в «Эмполи» Гульельмо Викарио.

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Андре Онана Кепа Аррисабалага Эдуар Менди Челси Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Evening Standard
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