Челси предлагает Интеру обмен голкиперами

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Интера» Андре Онана, и хочет подписать его во время летнего трансферного окна.

По информации английских СМИ, «Синие» готовы предложить «Интеру» обмен с доплатой. В обратном направлении «Челси» готов отправить одного из своих вратарей – Эдуара Менди или Кепу Аррисабалагу.

Однако есть большие сомнения в том, что «Интер» согласится на такой обмен. Скорее всего, «нерадзурри» будут требовать только деньги, так как на замену Онана уже присмотрели в «Эмполи» Гульельмо Викарио.