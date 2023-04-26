Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде
26 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
В первом раунде украинка сразится против Лючии Бронцетти из Италии (№97 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Грачева – Ван Сиюй. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против 25-й сеяной швейцарки Жиль Тайхманн.
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