Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В первом раунде украинка сразится против Лючии Бронцетти из Италии (№97 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Грачева – Ван Сиюй. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против 25-й сеяной швейцарки Жиль Тайхманн.

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