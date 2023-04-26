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WTA
26 апреля 2023, 14:19 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:05
395
0

Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде

26 апреля 2023, 14:19 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:05
395
0
Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

26 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В первом раунде украинка сразится против Лючии Бронцетти из Италии (№97 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Грачева – Ван Сиюй. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против 25-й сеяной швейцарки Жиль Тайхманн.

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WTA Мадрид смотреть онлайн Леся Цуренко Лючия Бронцетти
Источник Sport.ua
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