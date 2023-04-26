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  4. Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 26 апреля 2023, 14:13
686
3

Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»

Экс-форвард сборной Украины – о матче «Динамо» – «Шахтер»

26 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 26 апреля 2023, 14:13
686
3
Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»
ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев прокомментировал ничью «бело-синих» с донецким «Шахтером» (1:1) в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

«Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и до меня. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел», - сказал Алиев.

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Александр Алиев Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Футбол 2.0
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Комментарии 3
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BUROSTAVOK
В том матче никто не хотел рисковать. Все понимали,что будет плюс минус равная игра. Для Украины,в нашей ситуации,Спасибо,что так играли.
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0
umnuy2
реально позорище унылое.В составах сколько молодёжи ,они должны носиться как лоси.Вчера смотрел Жирона Реал то было ощущение что на ускоренной перемотки смотришь после нашего ДК-Шахтер.
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0
potemkin78
скорее ДК-2 - Шахтар-2
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-1
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