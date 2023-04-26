Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев прокомментировал ничью «бело-синих» с донецким «Шахтером» (1:1) в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

«Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и до меня. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел», - сказал Алиев.