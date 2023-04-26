Украина. Премьер лига26 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 26 апреля 2023, 14:13
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Александр АЛИЕВ: «Как будто посетил матч дублирующих составов»
Экс-форвард сборной Украины – о матче «Динамо» – «Шахтер»
26 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 26 апреля 2023, 14:13
686
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Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев прокомментировал ничью «бело-синих» с донецким «Шахтером» (1:1) в 22-м туре украинской Премьер-лиги.
«Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и до меня. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел», - сказал Алиев.
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Комментарии 3
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В том матче никто не хотел рисковать. Все понимали,что будет плюс минус равная игра. Для Украины,в нашей ситуации,Спасибо,что так играли.
реально позорище унылое.В составах сколько молодёжи ,они должны носиться как лоси.Вчера смотрел Жирона Реал то было ощущение что на ускоренной перемотки смотришь после нашего ДК-Шахтер.
скорее ДК-2 - Шахтар-2
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