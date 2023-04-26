Йожеф САБО: «Гусев не сможет быть главным тренером, тут нужен характер»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением об ассистенте Мирчи Луческу Олеге Гусеве и высказался о его перспективах возглавить киевлян.

«Почему Шовковский, а не Гусев? Я не удивлен ни на каплю! Дело в том, что Гусев еще скромнее Шовковского, он вообще тихий, его и слышно никогда не было. Он не сможет быть главным тренером, потому что здесь нужен характер и коммуникабельность.

А Шовковский это имеет в большей степени. Я уверен, если Луческу уйдет, Шовковский станет главным тренером, даже если не покажет результат в этом сезоне. Руководство «Динамо» настроено на Шовковского», - сказал Сабо.