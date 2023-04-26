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  4. Йожеф САБО: «Гусев не сможет быть главным тренером, тут нужен характер»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 13:07 | Обновлено 26 апреля 2023, 13:20
756
2

Йожеф САБО: «Гусев не сможет быть главным тренером, тут нужен характер»

Специалист – о назначении Шовковского наставником «Динамо»

26 апреля 2023, 13:07 | Обновлено 26 апреля 2023, 13:20
756
2
Йожеф САБО: «Гусев не сможет быть главным тренером, тут нужен характер»
ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением об ассистенте Мирчи Луческу Олеге Гусеве и высказался о его перспективах возглавить киевлян.

«Почему Шовковский, а не Гусев? Я не удивлен ни на каплю! Дело в том, что Гусев еще скромнее Шовковского, он вообще тихий, его и слышно никогда не было. Он не сможет быть главным тренером, потому что здесь нужен характер и коммуникабельность.

А Шовковский это имеет в большей степени. Я уверен, если Луческу уйдет, Шовковский станет главным тренером, даже если не покажет результат в этом сезоне. Руководство «Динамо» настроено на Шовковского», - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Александр Шовковский Динамо Киев Олег Гусев
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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andre_lui
Ага, тихий, лише його по-батькові всі звали. Та і бате мабуть запамятало його добре
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+1
fitnes_sports066
Капитан кто был? Гусев как Буя по поведению был и игре, позиции конечно разные но не лидеры они чтобы объединить коллектив. Называли по отчеству да уважение, но это не значит лидер который объединяет всех в коллектив.
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