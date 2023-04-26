Александр АЛИЕВ: «Для молодых ребят Шовковский – большой авторитет»
Экс-хавбек «Динамо» – о новом наставнике «бело-синих»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба.
«Это опытный человек, который много времени провел в «Динамо». Он и в сборной поработал, и с Шевченко поработал. Думаю, опыт у него есть. Для молодых ребят это большой авторитет, а рядом еще есть такой помощник, как Олег Гусев.
Дай Бог, чтобы они сейчас добились только положительного результата, у них три очень тяжелых выезда. Хочу пожелать в первую очередь тренерскому штабу только удачи», - сказал Алиев.
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