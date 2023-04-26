Александр АЛИЕВ: «Для молодых ребят Шовковский – большой авторитет»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба.

«Это опытный человек, который много времени провел в «Динамо». Он и в сборной поработал, и с Шевченко поработал. Думаю, опыт у него есть. Для молодых ребят это большой авторитет, а рядом еще есть такой помощник, как Олег Гусев.

Дай Бог, чтобы они сейчас добились только положительного результата, у них три очень тяжелых выезда. Хочу пожелать в первую очередь тренерскому штабу только удачи», - сказал Алиев.