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  4. Александр АЛИЕВ: «Для молодых ребят Шовковский – большой авторитет»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 12:39 | Обновлено 26 апреля 2023, 13:00
166
1

Александр АЛИЕВ: «Для молодых ребят Шовковский – большой авторитет»

Экс-хавбек «Динамо» – о новом наставнике «бело-синих»

26 апреля 2023, 12:39 | Обновлено 26 апреля 2023, 13:00
166
1
Александр АЛИЕВ: «Для молодых ребят Шовковский – большой авторитет»
Профутбол. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба.

«Это опытный человек, который много времени провел в «Динамо». Он и в сборной поработал, и с Шевченко поработал. Думаю, опыт у него есть. Для молодых ребят это большой авторитет, а рядом еще есть такой помощник, как Олег Гусев.

Дай Бог, чтобы они сейчас добились только положительного результата, у них три очень тяжелых выезда. Хочу пожелать в первую очередь тренерскому штабу только удачи», - сказал Алиев.

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Александр Алиев Александр Шовковский Динамо Киев
Источник Футбол 2.0
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іван гомонай
чого коментарі  цього п ного мудака тупого вам цікаві мені ні............
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