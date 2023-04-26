Продлится ли серия? Артета проиграл Ман Сити все свои матчи в АПЛ
Будет очень сложно
Сегодня в 22:00 стартует ключевой матч чемпионата Англии между претендентами на титул «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Статистика полностью на стороне команды Хосепа Гвардиолы. Наставник «Арсенала» Микель Артета проиграл манчестерской команде все шесть своих матчей в АПЛ.
«Манчестер Сити» остается единственной командой, которую Артета не сумел обыграть в чемпионате. В нынешнем сезоне «Арсенал» уступил своему сопернику со счетом 1:3.
В турнирной таблице команда Александра Зинченко лидирует, однако «Сити» отстает на 5 пунктов при двух матчах в запасе.
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