Продлится ли серия? Артета проиграл Ман Сити все свои матчи в АПЛ

Сегодня в 22:00 стартует ключевой матч чемпионата Англии между претендентами на титул «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Статистика полностью на стороне команды Хосепа Гвардиолы. Наставник «Арсенала» Микель Артета проиграл манчестерской команде все шесть своих матчей в АПЛ.

«Манчестер Сити» остается единственной командой, которую Артета не сумел обыграть в чемпионате. В нынешнем сезоне «Арсенал» уступил своему сопернику со счетом 1:3.

В турнирной таблице команда Александра Зинченко лидирует, однако «Сити» отстает на 5 пунктов при двух матчах в запасе.