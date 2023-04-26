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  4. Продлится ли серия? Артета проиграл Ман Сити все свои матчи в АПЛ
Англия
26 апреля 2023, 12:29 |
395
0

Продлится ли серия? Артета проиграл Ман Сити все свои матчи в АПЛ

Будет очень сложно

26 апреля 2023, 12:29 |
395
0
Продлится ли серия? Артета проиграл Ман Сити все свои матчи в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 22:00 стартует ключевой матч чемпионата Англии между претендентами на титул «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Статистика полностью на стороне команды Хосепа Гвардиолы. Наставник «Арсенала» Микель Артета проиграл манчестерской команде все шесть своих матчей в АПЛ.

«Манчестер Сити» остается единственной командой, которую Артета не сумел обыграть в чемпионате. В нынешнем сезоне «Арсенал» уступил своему сопернику со счетом 1:3.

В турнирной таблице команда Александра Зинченко лидирует, однако «Сити» отстает на 5 пунктов при двух матчах в запасе.

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Источник Sport.ua
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