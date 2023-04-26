Кубок Италии26 апреля 2023, 02:27 |
20
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Италии Интер – Ювентус
Поединок состоится 26 апреля в 22:00 по Киеву
26 апреля 2023, 02:27 |
20
0
26 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00.
В этом сезоне команды дважды играли в чемпионате – оба раза победил «Ювентус» (2:0 – дома и 1:0 – на выезде).
Первый матч на поле «Ювентуса» завершился ничьей – 1:1.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2023, 13:20 29
Алексей Сливченко попытался отыскать логику в кадровом решении руководства «Динамо»
Бокс | 25 апреля 2023, 18:11 0
Супертяж активно занимается волонтерством
Футбол | 25.04.2023, 10:50
Футбол | 25.04.2023, 18:57
Футбол | 25.04.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.04.2023, 20:36 33
24.04.2023, 01:52
24.04.2023, 20:59 1
24.04.2023, 16:18 43
24.04.2023, 18:20 4
24.04.2023, 23:10 1
24.04.2023, 19:40 16
24.04.2023, 07:20 3