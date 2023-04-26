В среду, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

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Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.