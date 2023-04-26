Англия26 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 26 апреля 2023, 02:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Центральный поединок 33-го тура АПЛ
26 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 26 апреля 2023, 02:28
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В среду, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.
В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.
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