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Англия
26 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 26 апреля 2023, 02:28
41
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал

Центральный поединок 33-го тура АПЛ

26 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 26 апреля 2023, 02:28
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

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Александр Снитко Sport.ua
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