25.04.2023 23:00 – FT 0 : 0
Испания26 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:23
30
0
Ла Лига. Осасуна выиграла у Кадиса, Бетис и Реал Сосьедад поделили очки
26 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании
26 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:23
30
0
26 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании.
Осасуна выиграла у Кадиса (1:0), единственный гол забил Рубен Гарсия. Бетис и Реал Сосьедад поделили очки (0:0).
Топ-9 чемпионата Испании: Барселона (76), Реал (65), Атлетико (60), Реал Сосьедад (55), Бетис (49), Вильярреал (47), Атлетик (46), Осасуна (44), Жирона (41).
Ла Лига. 33-й тур
Кадис – Осасуна – 0:1
Гол: Рубен Гарсия, 62
Бетис – Реал Сосьедад – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2023, 19:13 7
Со старта увидим на поле двух украинцев
Война | 25 апреля 2023, 13:45 0
Семья Михаила Костенко просит помочь найти мужчину
Футбол | 26.04.2023, 01:40
Футбол | 25.04.2023, 13:20
Футбол | 25.04.2023, 21:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.04.2023, 18:11
24.04.2023, 20:15 88
24.04.2023, 01:52
24.04.2023, 08:10 2
24.04.2023, 07:20 3
24.04.2023, 20:36 33
25.04.2023, 10:50 59
25.04.2023, 05:45 6