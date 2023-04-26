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Чемпионат Испании
Бетис
25.04.2023 23:00 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
26 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:23
30
0

Ла Лига. Осасуна выиграла у Кадиса, Бетис и Реал Сосьедад поделили очки

26 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании

26 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:23
30
0
Ла Лига. Осасуна выиграла у Кадиса, Бетис и Реал Сосьедад поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Гарсия

26 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании.

Осасуна выиграла у Кадиса (1:0), единственный гол забил Рубен Гарсия. Бетис и Реал Сосьедад поделили очки (0:0).

Топ-9 чемпионата Испании: Барселона (76), Реал (65), Атлетико (60), Реал Сосьедад (55), Бетис (49), Вильярреал (47), Атлетик (46), Осасуна (44), Жирона (41).

Ла Лига. 33-й тур

Кадис – Осасуна – 0:1

Гол: Рубен Гарсия, 62

Бетис – Реал Сосьедад – 0:0

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна Кадис Бетис Реал Сосьедад видео голов и обзор Рубен Гарсия
Источник Sport.ua
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