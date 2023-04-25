«Вечер мечты». КАСТЕЛЬЯНОС – о покере в ворота Реала

Форвард «Жироны» Валентин Кастельянос прокомментировал свой покер в ворота «Реала» в матче 31-го тура Ла Лиги:

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить.

Наслаждаюсь нашими болельщиками, моей семьей, людьми, которые находятся в Аргентине, в Мендосе и всегда поддерживают меня.

Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял. Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров».