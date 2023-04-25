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  4. «Вечер мечты». КАСТЕЛЬЯНОС – о покере в ворота Реала
Испания
25 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:06
453
0

«Вечер мечты». КАСТЕЛЬЯНОС – о покере в ворота Реала

Форвард «Жироны» прокомментировал победу над «Реалом»

25 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:06
453
0
«Вечер мечты». КАСТЕЛЬЯНОС – о покере в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос

Форвард «Жироны» Валентин Кастельянос прокомментировал свой покер в ворота «Реала» в матче 31-го тура Ла Лиги:

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить.

Наслаждаюсь нашими болельщиками, моей семьей, людьми, которые находятся в Аргентине, в Мендосе и всегда поддерживают меня.

Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял. Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров».

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Валентин Кастельянос Жирона Жирона - Реал Ла Лига
Источник Marca
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