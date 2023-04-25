Стала известна соперница Ястремской в первом раунде турнира WTA в Мадриде

Стала известна соперница Даяны Ястремской в первом раунде турнира WTA 1000 в испанском Мадриде.

Украинская теннисистка сыграет против Эжени Бушар из Канады, которая также преодолела квалификацию.

В решающем раунде квалификации Бушар, обыграла Элизабет Мандлик из США со счетом 6:3, 6:2.

Это будет первая встреча теннисисток. Бушар является экс-пятой ракеткой мира. На ее счету – 1 титул WTA (Нюрнберг-2014). Также она играла в финале Уимблдона в 2014 году, где проиграла Петре Квитовой из Чехии.

Матч запланирован на завтра, 26 апреля. Игра состоится на корте номер 5 последним (пятым) запуском. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.