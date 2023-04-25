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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Энцо Фернандес – будущее Челси, фантастический талант»
Англия
25 апреля 2023, 21:26 |
373
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Энцо Фернандес – будущее Челси, фантастический талант»

Тренер «Челси» – об аргентинском полузащитнике

25 апреля 2023, 21:26 |
373
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Энцо Фернандес – будущее Челси, фантастический талант»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением по поводу аргентинского полузащитника команды Энцо Фернандеса:

«У него фантастический талант. Для молодого игрока то, чего он достиг в этом сезоне, — невероятно. Он пришёл в трудный для клуба момент, но это вызов, который сделает его сильнее. Он – будущее «Челси».

В следующем сезоне «Челси», скорее всего, возглавит Маурисио Почеттино.

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Фрэнк Лэмпард Челси Энцо Фернандес
Источник Goal.com
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