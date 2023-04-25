Англия25 апреля 2023, 21:26 |
373
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Энцо Фернандес – будущее Челси, фантастический талант»
Тренер «Челси» – об аргентинском полузащитнике
25 апреля 2023, 21:26 |
373
0
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением по поводу аргентинского полузащитника команды Энцо Фернандеса:
«У него фантастический талант. Для молодого игрока то, чего он достиг в этом сезоне, — невероятно. Он пришёл в трудный для клуба момент, но это вызов, который сделает его сильнее. Он – будущее «Челси».
В следующем сезоне «Челси», скорее всего, возглавит Маурисио Почеттино.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2023, 23:10 1
Криштиану и компания проиграли ФК «Аль-Вехда» в полуфинале Кубка Короля
Бокс | 25 апреля 2023, 11:45 1
Цендбаатару Эрденебату пришлось опрадываться
Футбол | 25.04.2023, 16:11
Футбол | 25.04.2023, 05:45
Футбол | 25.04.2023, 20:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.04.2023, 21:37 4
24.04.2023, 01:52
24.04.2023, 20:59 1
24.04.2023, 19:40 16
24.04.2023, 20:15 88
24.04.2023, 13:40
24.04.2023, 07:20 2
Бокс