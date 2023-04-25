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Англия
25 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:45
1982
0

Согласился. Челси договорился с новым наставником

Аргентинец Маурисио Почеттино принял предложение «пенсионеров»

25 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:45
1982
0
Согласился. Челси договорился с новым наставником
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино дал согласие возглавить лондонский «Челси».

Сообщается, что договоренность между сторонами достигнута в устной форме. Официально о назначении Почеттино будет объявлено не раньше июля этого года.

Напомним, сейчас «Челси» на временной основе возглавляет Фрэнк Лэмпард. «Синие» в таблице АПЛ занимают 11-е место с 39 очками после 31 матча.

Последним местом работы Маурисио Почеттино был парижский «ПСЖ», откуда он был уволен летом прошлого года.

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Маурисио Почеттино
Источник Николо Скира
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