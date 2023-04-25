Согласился. Челси договорился с новым наставником

51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино дал согласие возглавить лондонский «Челси».

Сообщается, что договоренность между сторонами достигнута в устной форме. Официально о назначении Почеттино будет объявлено не раньше июля этого года.

Напомним, сейчас «Челси» на временной основе возглавляет Фрэнк Лэмпард. «Синие» в таблице АПЛ занимают 11-е место с 39 очками после 31 матча.

Последним местом работы Маурисио Почеттино был парижский «ПСЖ», откуда он был уволен летом прошлого года.