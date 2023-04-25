Англия25 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:45
1982
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Согласился. Челси договорился с новым наставником
Аргентинец Маурисио Почеттино принял предложение «пенсионеров»
25 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:45
1982
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51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино дал согласие возглавить лондонский «Челси».
Сообщается, что договоренность между сторонами достигнута в устной форме. Официально о назначении Почеттино будет объявлено не раньше июля этого года.
Напомним, сейчас «Челси» на временной основе возглавляет Фрэнк Лэмпард. «Синие» в таблице АПЛ занимают 11-е место с 39 очками после 31 матча.
Последним местом работы Маурисио Почеттино был парижский «ПСЖ», откуда он был уволен летом прошлого года.
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