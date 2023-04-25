Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанского Аксу

Украинский специалист Руслан Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанской команды «Аксу».

Костышин возглавил павлодарский клуб в январе 2022 года. В прошлом году «Аксу» под руководством Костышина занял 6-е место в чемпионате Казахстана набрав 36 очков.

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В текущем сезоне команда Костышина стартовала плохо – в 7 матчах павлодарский клуб набрал всего 4 очка.

Ранее Руслан Костышин тренировал украинский «Колос», с которым выиграл Вторую лигу чемпионата Украины (2015/16) и становился серебряным призером Первой лиги (2018/19), выведя команду в УПЛ, а затем – в еврокубки.