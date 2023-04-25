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25 апреля 2023, 20:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:05
1023
0

Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанского Аксу

В 7 матчах чемпионата Казахстана павлодарский клуб набрал всего 4 очка

25 апреля 2023, 20:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:05
1023
0
Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанского Аксу
ФК Аксу. Руслан Костышин

Украинский специалист Руслан Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанской команды «Аксу».

Костышин возглавил павлодарский клуб в январе 2022 года. В прошлом году «Аксу» под руководством Костышина занял 6-е место в чемпионате Казахстана набрав 36 очков.

В текущем сезоне команда Костышина стартовала плохо – в 7 матчах павлодарский клуб набрал всего 4 очка.

Ранее Руслан Костышин тренировал украинский «Колос», с которым выиграл Вторую лигу чемпионата Украины (2015/16) и становился серебряным призером Первой лиги (2018/19), выведя команду в УПЛ, а затем – в еврокубки.

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Руслан Костышин Аксу отставка чемпионат Казахстана по футболу
Источник Sports.kz
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