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10 апреля 2023, 15:54 | Обновлено 10 апреля 2023, 15:58
927
0

Украинский тренер признался в своей возможной отставке в Казахстане

Руслан Костышин может остаться без работы

10 апреля 2023, 15:54 | Обновлено 10 апреля 2023, 15:58
927
0
Украинский тренер признался в своей возможной отставке в Казахстане
ФК Аксу. Руслан Костышин

Украинский специалист Руслан Костышин, который возглавляет клуб «Аксу», после матча 5-го тура чемпионата в казахстанской Премьер-лиге с «Окжетпесом» (0:3) заявил, что готов уйти в отставку.

– В нашем исполнении, можно сказать, была безобразная игра. За такую игру ответственность должен нести главный тренер. Я от ответственности не ухожу. У меня уже состоялся небольшой разговор с директором клуба. Если в ближайшее время я как тренер не исправлю ситуацию внутри, если не исправлю ситуацию, что не будет порядка на поле, значит пора менять главного тренера. Я сам инициирую отставку по обоюдному согласию. Потому что это закон – за результат отвечает тренер. Тренер не должен прятаться за спинами футболистов.

– Почему в команде нет единения? Есть игроки высокого класса. Это с чем связано?

– Почему нет единения? Это работа, в первую очередь, тренера и самих ребят. Значит, что-то происходит или какая-то ревность или зависть между легионерами и казахскими футболистами. Они могут собраться на один матч, на три дня, но потом снова начинают хандрить. Я не могу с этим справиться. Я говорю, что если я не исправлю ситуацию за это время, значит нет химии у главного тренера и команды.

Напомним, Костышин в январе этого года подписал с «Аксу» новый контракт.

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Руслан Костышин Аксу чемпионат Казахстана по футболу наши за границей
Источник Instagram
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