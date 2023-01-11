Руслан Костышин подписал новый контракт в Казахстане

Казахстанский клуб «Аксу» из Павлодара объявил о подписании нового соглашения с 46-летним украинским специалистом Русланом Костышиным.

Украинец возглавил «Аксу» в начале предыдущего сезона. Команда под его руководством заняла шестое место в чемпионате Казахстана 2022 года.