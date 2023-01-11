Другие новости11 января 2023, 11:24 | Обновлено 11 января 2023, 11:48
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Руслан Костышин подписал новый контракт в Казахстане
Тренер продолжит работу за границей
11 января 2023, 11:24 | Обновлено 11 января 2023, 11:48
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Казахстанский клуб «Аксу» из Павлодара объявил о подписании нового соглашения с 46-летним украинским специалистом Русланом Костышиным.
Украинец возглавил «Аксу» в начале предыдущего сезона. Команда под его руководством заняла шестое место в чемпионате Казахстана 2022 года.
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