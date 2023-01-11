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11 января 2023, 11:24 | Обновлено 11 января 2023, 11:48
990
0

Руслан Костышин подписал новый контракт в Казахстане

Тренер продолжит работу за границей

11 января 2023, 11:24 | Обновлено 11 января 2023, 11:48
990
0
Руслан Костышин подписал новый контракт в Казахстане
ФК Аксу

Казахстанский клуб «Аксу» из Павлодара объявил о подписании нового соглашения с 46-летним украинским специалистом Русланом Костышиным.

Украинец возглавил «Аксу» в начале предыдущего сезона. Команда под его руководством заняла шестое место в чемпионате Казахстана 2022 года.

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Источник Sport.ua
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